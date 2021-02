Altri tre sbarchi nel giro di poche ore, in 150 pronti ad essere trasferiti

Il bel tempo e il mare quasi calmo non fermano quella che è una nuova ondata di "viaggi della speranza" e sbarchi. Tre, nelle ultime ore, gli approdi di barconi e barchini a Lampedusa: due - da 70 e 25 - a partire dalla tarda serata di ieri e uno, con 74 persone di varia nazionalità, poco prima dell'alba. All'hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 288 ospiti, fra cui donne e 105 minori non accompagnati.

Per oggi è previsto, con il traghetto di linea per Porto Empedocle che giungerà in serata, il trasferimento di 150 persone; mentre ieri in 130 erano stati imbarcati sulla nave quarantena "Allegra" che è in rada di Lampedusa.