Emergenza migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa ma si svuota la tensostruttura di Porto Empedocle

In serata in 600 saranno trasferiti a Catania con la nave Veronesi mentre altri 200 si sposteranno con i pullman diretti al Nord

Soccorsi dalla Guardia costiera che li ha trasbordati sulla propria motovedetta CP 327, sono 209 i migranti arrivati, salutando i bagnanti, a Lampedusa. Viaggiavano a bordo di due natanti che sono stati soccorsi dalla Guardia costiera.

Sul primo, partiti da Sabrath in Libia, c'erano 130 egiziani, nigeriani, siriani, iracheni, tunisini e palestinesi, fra cui 31 donne e 24 minori. Hanno viaggiato su un'imbarcazione di legno di 15 metri. Sulla seconda "carretta", partita dallo stesso porto della Libia, erano invece in 79, fra cui 17 donne e 3 minori. Salgono a 6, con un totale di 440 persone, gli sbarchi su Lampedusa a partire da mezzanotte.

Intanto la Prefettura di Agrigento è riuscita a trovare 4 pullman di compagnie di autolinea e altri due di polizia ed esercito. In tarda serata, quando a Porto Empedocle, attraccherà la motonave Paolo Veronese che imbarcherà 600 persone, la tensostruttura creata al porto verrà quasi svuotata. L'ufficio territoriale del governo è pertanto al lavoro per pianificare nuovi, dopo lo stop di stamattina, trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Già in serata, con il traghetto di linea Cossyra, verranno spostati un paio di centinaia di persone. Domattina i migranti torneranno a essere trasferiti anche con il traghetto Galaxy.

