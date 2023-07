Ventinove sbarchi con 950 migranti a Lampedusa, 4 tunisini in ospedale e uno racconta: "Sono stato in carcere e ho tentato il suicidio"

Ore 19.10. Quattro tunisini sono stati portati, in ambulanza, al Poliambulatorio. Un altro degli sbarcati, anch'esso tunisino, ha riferito di essere stato in carcere e d'aver tentato più volte il suicidio. Ci sono anche storie di grande sofferenza fra i migranti che sbarcano a Lampedusa. E fra queste quelle dei 30 (1 donna e 4 minori) che sono giunti a Lampedusa dopo che il barchino di 6 metri sul quale viaggiavano è stato agganciato dalla motovedetta V1300 della Guardia di finanza.

A ruota, sempre su molo Favarolo, sono giunti altri 5 gruppi, con un totale di 121 persone, che erano su altrettanti natanti. Salgono a 29, con un totale di 950 persone, a partire da mezzanotte. All'hotspot di contrada Imbriacola, alle ore 19 circa, c'erano 2.579 persone. Alle 20,40 verranno imbarcati sul traghetto Cossydra che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle circa 189 migranti e a seguire 600 partiranno per Reggio Calabria con una nave militare.

Ore 17. Ancora sbarchi a Lampedusa, dove dopo il soccorso di 8 barchini, sono giunti altri 321 migranti. Dei soccorsi, in area Sar o nelle acque antistanti la più grande delle isole Pelagie, si sono occupati le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle. A bordo dei natanti da un minino di 22 ad un massimo di 63 persone, fra cui donne e minori.

Tutti, dopo un primo triage sanitario direttamente a molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Salgono a 23, con un totale di 868 persone, gli sbarchi su Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Ma è ancora un continuo registrarsi di Sos e segnalazioni di avvistamenti.

Ore 14. Sono 239 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che i 6 barchini sui quali viaggiavano sono stati agganciati dalle motovedette della Guardia di finanza, dell'assetto Frontex romeno e della Capitaneria. A bordo dei natanti, partiti da Sfax e Chebba in Tunisia, da un minimo di 23 ad un massimo di 50 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Gambia, Senegal, Tunisia, Burkina Faso, Sierra Leone. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove alle ore 13 c'erano 2.217 ospiti.

Salgono a 15, con un totale di 547 persone, gli approdi a partire dalla mezzanotte.

Per la serata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, verranno trasferiti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, altri 180 migranti e 600 persone invece con una nave militare diretta a Reggio Calabria.

Ore 7,30. Altra notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 8 barchini, sono giunti 287 migranti. Ieri, in 24 ore, con 28 imbarcazioni, ne erano arrivati 1.149.

Tre i trasbordi, fatti in mare aperto, dalla nave ong Geo Barents che dopo il salvataggio ha affidato ai militari della motovedetta Cp 324 della Guardia costiera, 45, 26 e 45 sedicenti ivoriani, gambiani, malesi, nigeriani, palestinesi e sudanesi. All'alba, la 7300 della Guardia di finanza ha bloccato, direttamente nelle acque del porto, un barchino di 5 metri con a bordo 28 (4 donne e 1 minore) tunisini. E lo stesso era accaduto poco dopo le 2,30 quando è stato agganciato un peschereccio di 10 metri con 62 (donne e 5 minori) originari di Eritrea, Siria, Sudan, Egitto e India. Sui natanti agganciati, durante la notte, c'erano da un minimo di 10 a un massimo di 62 persone.

Stando alle dichiarazioni dei migranti, le barche sono salpate da Sfax, Djerba e Kerkenna in Tunisia, ma due - con a bordo 31 e 62 persone - anche da Zuara in Libia.

Tutti i gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove hanno subito preso il via le procedure di pre-identificazione e fotosegnalamento.

Sono 2.608 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove sono stati appena portati altri 21 tunisini il cui barchino di 5 metri è stato intercettato e bloccato all'interno del porto dalla Guardia di finanza. Salgono quindi a 9, con un totale di 308 persone, gli sbarchi a partire dalla mezzanotte.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha già disposto il trasferimento, a bordo del traghetto di linea Galaxy che partirà alle 11,30 per Porto Empedocle, di 530 persone, mentre nel pomeriggio, con una nave militare, la cui destinazione è ancora da stabilire, ne verranno trasferite altre 600. Ieri, con destinazione Porto Empedocle e Trapani, erano stati trasferiti 620 migranti.