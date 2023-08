Gdf sequestra reti da pesca e i tunisini sbarcano illegalmente: nuova notte di approdi a Lampedusa

La Guardia di finanza sequestra le reti da pesca, poiché illegali, ad un peschereccio tunisino che viene scortato e ancorato al porto di Lampedusa e due tunisini ne approfittano per lasciare il natante di 27 metri, sbarcando clandestinamente. A rintracciare i due, durante la notte, nei pressi della rotonda del campo sportivo sono stati i militari della tenenza delle Fiamme gialle. Anche loro, salpati da Monastir in Tunisia nel pomeriggio di lunedì per una battuta di pesca, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Il peschereccio "Halima" pare che abbia lasciato il porto per tornare a Monastir.

Durante la notte c'è stato anche un grosso sbarco, con 77 tunisini (5 donne e 9 minori) che hanno riferito d'essere salpati da Sfax pagando 2mila dinari a testa e 46 (4 donne e 1 minore) sono stati bloccati a Cala Madonna dai carabinieri. A loro dire sono riusciti ad arrivare sulla terraferma con un barchino di metallo di 7 metri, salpato da Sfax, che però non è stato ancora rinvenuto dai militari dell'Arma. In questo caso, le persone originarie di Costa d'Avorio, Camerun, Burkina Faso, Gambia, Mali, Senegal, Guinea e Sudan hanno detto d'aver pagato 3mila dinari tunisini a testa.

Sono 239 i migranti che sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno soccorso 4 carrette. Due invece gli approdi direttamente sulla terraferma: i carabinieri hanno bloccato 46 (4 donne e 1 minore) sedicenti ivoriani, gambiani, malesi, senegalesi, sudanesi e guineani alla rotonda di Cala Madonna e i finanzieri invece due tunisini nei pressi della rotonda del campo sportivo.

Ieri sull'isola, nell'arco di 24 ore, c'erano stati 13 sbarchi con un totale di 492 migranti.

Anche i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.133 persone. La Prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 1.010 migranti: 600 verranno scortati dalla polizia al porto e imbarcati sul traghetto di linea di metà mattinata per Porto Empedocle, 180 con un volo Oim andranno a Cagliari e altri 230 lasceranno l'isola con la motonave della sera che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle.