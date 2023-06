Dalla Libia a Lampedusa pagando fino a 4 mila euro a testa: 4 sbarchi con 275 migranti

Ore 14,30. Altri 161 migranti sono sbarcati, 89 dei quali direttamente a molo Favarolo, a Lampedusa. Salgono a 4, con un totale di 275 persone, gli approdi a partire dalla mezzanotte. Gli 89, sedicenti bengalesi, eritrei, etiopi, ghanesi, pakistani e nigeriani, sono stati bloccati subito dopo lo sbarco dai militari della Guardia di finanza. In area Sar, intanto, la motovedette Cp324 della Capitaneria, ha fermato un barchino di 6 metri con a bordo 42 migranti (16 donne e 4 minori) che hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia, pagando 2.500 dinari a testa. I 42 hanno dichiarato di essere originari di Guinea Sierra Leone, Costa d'avorio, Gambia, Burkina Faso. Fra loro anche una donna incinta, oltre il termine di 9 mesi, che sta per essere portata in ospedale ad Agrigento. La motovedetta G125 della Guardia di finanza ha intercettato, nelle acque antistanti a Lampedusa, un ultimo barchino di 8 metri con a bordo 30 egiziani ed eritrei che hanno raccontato d'essere partiti da Zawia, in Libia.

Ore 9. Maxi sbarco durante la notte a Lampedusa dove, dopo il soccorso in area Sar da parte della motovedetta Cp306 della Guardia costiera, sono giunte 114 persone. Sulla lancia di legno di 10 metri, partita da Al Ajaylat, in Libia, c'erano anche 10 donne e 8 minori che hanno dichiarato di essere originari di Eritrea, Etiopia, Ghana, Marocco, Nigeria, Pakistan, Siria ed Egitto. I migranti, stando alle loro dichiarazioni, hanno pagato dalle 3mila alle 4mila euro a testa per la traversata. Il gruppo è stato, dopo un primo triage sanitario fatto direttamente a molo Favarolo, portato all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 345 persone. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto, per la tarda mattinata, il trasferimento di 100, al massimo 130, persone con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.