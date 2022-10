Il fenomeno

Migranti arrivano al porto di Lampedusa e Linosa, c'è anche una donna incinta di 7 mesi

All'hotspot sono, al momento, presenti 684 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili. La polizia ha dato il via al trasferimento, a piccoli gruppi, dalla struttura d'accoglienza al porto dove in 431 verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle