Sei sbarchi con 279 migranti a Lampedusa, barchino subisce il furto del motore da un altro peschereccio tunisino

Ore 17. Sono 433 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa da dove, in tarda mattinata, sono stati trasferiti 128 ospiti. A scortarli al porto, dove sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che sta viaggiando con destinazione Porto Empedocle, è stata la polizia, su disposizione della Prefettura di Agrigento. Per questa sera, l'ufficio territoriale del Governo ha disposto, con il traghetto di linea della sera, lo spostamento di altre 200 persone che giungeranno all'alba di domani sempre a Porto Empedocle.

Ore 16,30. Altri 125 migranti sono sbarcati, dopo che i 3 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera, a Lampedusa dove, dalla mezzanotte, gli approdi salgono a sei con 279 persone. Sugli ultimi natanti c'erano 42 (5 donne), 75 (15 donne e 4 minori) e 8 (1 donna) persone originarie di Marocco, Libia, Sudan, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Burkina Faso, Etiopia, Gambia, Nigeria e Senegal. Uno degli ultimi 3 natanti soccorsi, quello con 8 persone a bordo, è partito da Sabratha in Libia, gli altri due invece da Sfax in Tunisia. E quello con 42 migranti, una carretta di 7 metri di ferro, è stato trovato senza motore. A detta dei migranti è stato rubato da un peschereccio tunisino che li ha trainati fino alle acque territoriali italiane e poi li ha lasciati alla deriva, il modus operandi illustrato oggi, durante la conferenza stampa in Procura ad Agrigento, di molti pescherecci tunisini. Atti di pirateria che nei giorni scorsi hanno portato al fermo di 4 pescatori di Monastir.

Ore 8,30. Sono 154 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che le motovedette Cp285 e Cp 327 della Guardia costiera hanno soccorso, al largo, i tre barchini sui quali viaggiavano. Sui natanti, due salpati da Sfax in Tunisia e uno da Zuwara in Libia, c'erano 48 (13 donne e 2 minori), 59 (5 donne e 5 minori) e 47 (16 donne e 5 minori) originari di Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Nigeria, Sudan, Siera Leone, Egitto, Etiopia, Siria e Iraq.

I tre gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove all'alba c'erano 436 ospiti. Ieri sera, dopo che sull'isola c'erano stati solo due approdi con 84 persone, erano invece 282.

Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà 130 ospiti della struttura di primissima accoglienza al porto e verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle.