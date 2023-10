Migranti: 196 all'hotspot di Lampedusa, 91 appena sbarcati a Porto Empedocle

Quaranta bengalesi, siriani, sudanesi, pakistani ed egiziani sono stati bloccati, durante la notte, dalla guardia di finanza, a Cala Galera di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti da Zuara, in Libia, pagando 4mila dollari per la traversata. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, dopo il trasferimento di ieri sera di 91 persone, fra cui 30 minori non accompagnati, ci sono 196 ospiti.

Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 6 sbarchi con un totale di 158 persone.