Notte d'inferno a Lampedusa: sbarcati 974 migranti con 21 "carrette"

Ore 10. Ancora sbarchi direttamente sulla terraferma di Lampedusa. Sono 44 i migranti che sono stati bloccati dai carabinieri mentre erano in cammino lungo la strada di Ponente, all'altezza della Tabaccara. Il gruppo dovrebbe essere sbarcato nei pressi di Cala Galera e, a quanto pare, due persone sarebbero rimaste nei pressi della costa. Sono in corso le ricerche sia dei due ipotetici migranti rimasti a Cala Galera che dell'imbarcazione usata per la traversata iniziata da Sfax. Già durante la notte si erano verificati tre sbarchi autonomi fra molo Madonnina e Cala Francese. Con questo approdo salgono a 21 gli sbarchi a partire dalla mezzanotte.

Ore 9. Altri 234 migranti, che viaggiavano su 6 barchini, sono stati soccorsi dalle motovedette Cp305 della Guardia costiera e V7007 della Guardia di finanza, fra l'area Sar italiana e le acque antistanti a Lampedusa. A bordo dei natanti: 29, 46, 39, 41, 31 e 48 persone tutte partite da Sfax in Tunisia. Salgono a 20, a partire dalla mezzanotte, gli approdi sulla più grande delle isole Pelagie dove, al momento, sono giunte 930 persone. Ma ci sono ulteriori avvistamenti e altre "carrette" che sono state già agganciate.

Ore 7,30. Sono 696 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa. Quattordici, con un minimo di 27 persone e un massimo di 133, i barchini che sono stati agganciati o soccorsi nelle acque antistanti all'isola o in area Sar. Ieri, sull'isola, con 26 diverse carrette erano giunti invece 1.292 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, nonostante la raffica di trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, all'alba, c'erano 2.069 ospiti. Per la tarda mattinata, la polizia scorterà fino al porto 183 migranti che verranno imbarcati sul traghetto Cossydra che farà rotta verso Porto Empedocle. E per la serata, con la motonave di linea Galaxy, è stato disposto un ulteriore spostamento di 200 persone.

Dieci dei 14 barchini bloccati durante la notte al largo di Lampedusa sono salpati da Sfax in Tunisia dove hanno pagato da 1.200 ad un massimo di 2.500 dinari tunisini a testa per la traversata. Una barca di legno di 6 metri, con a bordo 27 tunisini, fra cui 3 donne, è invece partita da Kerkenna, sempre in Tunisia, e il viaggio è stato molto più caro: 7 mila dinari tunisini a testa. Le altre tre carrette, con a bordo 56, 133 e 60 bengalesi, marocchini, somali, egiziani, eritrei, sudanesi, marocchini, pakistani, siriani e ghanesi, sono invece partite da Zuara , Sabratha e Karabolli, in Libia, pagando da 3.500 a 4.500 dollari e 12mila dinari libici a testa. I tre natanti libici sono riusciti ad arrivare direttamente sulla terraferma di Lampedusa: quello con 56 migranti è giunto a molo Madonnina e i due, con 133 e 60, a Cala Francese.