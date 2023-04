Migranti: 17 sbarchi con 610, oltre 2000 in hotspot: continuano i trasferimenti

Ore 8,49. Mentre è in corso l'imbarco di 82 migranti su una motovedetta della Capitaneria che li trasferirà a Pozzallo, oggi saranno 1.382 circa i migranti che lasceranno l'hotspot e Lampedusa. A varare l'ennesimo maxi piano di trasferimenti (ieri con traghetti, aerei e navi militari sono stati trasferiti 850 migranti), è stata la Prefettura di Agrigento. I voli militari previsti per oggi sono due: 90 persone con destinazione Bologna e altrettante per Pisa. Con il traghetto Galaxy partiranno in 170 (che andranno poi nei Cas di Abruzzo, Marche, Liguria, mentre 50 minori non accompagnati verranno trasferiti in strutture di Taranto e Brindisi), il pattugliatore Cinus della Guardia di finanza sposterà, in giornata, altri 90 migranti a Pozzallo e con il traghetto di linea della sera, il Novelli, verranno trasferiti a Porto Empedocle altri 360 migranti che sono destinati a raggiungere 200 la Lombardia, 100 il Piemonte e 60 la Toscana. Previsto, inoltre, l'attracco della nave Vega della Guardia costiera che imbarcherà 500 migranti da spostare a Reggio Calabria.

Ore 8,37. Secondo sbarco autonomo, nel giro di poche ore, a Lampedusa. Dopo i 15 migranti bloccati dai carabinieri, i militari della tenenza della Guardia di finanza hanno sorpreso 48 persone sulla spiaggia di Cala Croce. Ritrovata, e sequestrata, anche l'imbarcazione usata per la traversata: un barchino di 7 metri di ferro che, stando alle dichiarazioni dei 48, è salpato da Sfax in Tunisia alle ore 6 di ieri. Il gruppo - hanno detto d'aver pagato 2.500 euro per il viaggio - è composto da persone originarie di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea e Sud Sudan.

Ore 8. Sono 2.107 i migranti, al momento, ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove a partire dalla mezzanotte non ci sono stati più sbarchi. L'ultimo di ieri è stato alle 23,30: i carabinieri hanno intercettato e bloccato direttamente sulla terraferma 15 sedicenti eritrei, etiopi, libici e sudanesi che hanno riferito d'essere salpati da Zwuara in Libia. L'imbarcazione usata per la traversata non è stata ancora ritrovata. Ieri, sull'isola, ci sono stati 17 approdi con un totale di 610 persone.

Ottantadue degli attuali ospiti della struttura di contrada Imbriacola sono in fase di trasferimento verso il porto commerciale dell'isola dove verranno imbarcati su nave della Capitaneria di porto che li trasferirà a Pozzallo.