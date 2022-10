Quasi come fosse l'inizio di giugno: 6 sbarchi con 500 migranti e hotspot in ginocchio con 1.154 ospiti

Per la mattinata la Prefettura ha disposto il trasferimento, con la motonave che giungerà in serata a Porto Empedocle, di 110 migranti. E altri 80 lasceranno l'isola in serata