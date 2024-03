Il fenomeno

Nessuno stop agli sbarchi: 945 migranti giunti a Lampedusa in 24 ore

Al momento all'hotspot sono presenti 1.031 ospiti. La prefettura ha disposto per oggi un doppio spostamento con i traghetti di linea per Porto Empedocle: 300 partiranno in mattinata e 380 in serata