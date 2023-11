Dodici sbarchi con 1.087 migranti a Lampedusa in 24 ore, fra loro anche i superstiti del naufragio e 576 giunti con un peschereccio

Ore 10,30. Le ricerche, effettuate durante la notte e fino ad ora, non hanno dato alcun esito. Non ci sono tracce, né cadaveri, degli 8 migranti, fra cui due bambini, che a dire dei superstiti sarebbero dispersi dopo il naufragio di ieri nelle acque antistanti a Capo Ponente a Lampedusa. I due velivoli della Guardia di finanza e della Guardia costiera, utilizzati durante la notte, sono rientrati adesso alla base, in mare ci sono invece ancora due motovedette: la Cp 327 della Capitaneria e la V836 delle Fiamme gialle.

Ore 6,50. Sono 576 i migranti, originari di Egitto, Siria, Iraq, Marocco, Pakistan e Bangladesh, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il peschereccio sul quale viaggiavano è stato agganciato e scortato, ieri sera, fino al molo commerciale. A soccorrere il gruppo sono state le motovedette Cp306 e 319 della guardia costiera e Pv9 e V836 della guardia di finanza. La carretta, secondo quanto riferito dagli stessi migranti, è salpata alle ore 22 di domenica da Zuara in Libia. Dopo di loro, a molo Favarolo, c'è stato un altro sbarco di 43 gambiani, guineani, malesi e senegalesi partiti, sempre domenica sera, da Sfax in Tunisia.

Complessivamente 12 gli sbarchi, con un totale di 1.087 persone, gli sbarchi di ieri sulla maggiore delle isole Pelagie dove davanti a Capo Ponente è affondata una barca che trasportava 53 migranti: 45 i superstiti, fra i quali una bambina di 2 anni che è morta sulla motovedetta della Capitaneria che dopo aver salvato 43 persone sugli scogli di Capo Ponente li stava trasferendo al molo commerciale.

Sono 907, fra cui 75 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove ieri sera, dopo che erano sbarcati in mattinata, sono state trasferite 187 persone da poco giunte a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, circa 130 lasceranno l'isola stamani con il traghetto di linea sempre per Porto Empedocle.

Cri: "Lampedusa, presidio di umanità e di accoglienza"

"Il naufragio, i dispersi e la morte di una bambina di 2 anni, rappresentano l'ennesima tragica notizia di un fenomeno che non si ferma e che vede Lampedusa vivere ancora una volta il dramma delle migrazioni". Lo ha detto Debora Diodati, vicepresidente della Croce rossa italiana che sta assistendo psicologicamente sia i naufraghi che tutti gli altri migranti, 907 per la precisione, presenti nell'hotspot di Lampedusa. "Siamo grati ai nostri operatori che da mesi garantiscono un presidio di umanità e di prima accoglienza come a tutti i soccorritori, alle forze in campo che fanno fronte ad una situazione difficile e non da ultimo alla comunità lampedusana" - ha concluso Diodati - .