Otto barchini soccorsi al largo e 2 arrivati fra il molo e Cala Madonna: sbarcati in 351

Sono 351 i migranti giunti, durante la notte, a Lampedusa. Otto i natanti soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza, due invece gli approdi direttamente sulla terraferma: 14 tunisini sono sbarcati direttamente a molo Favarolo e 48 (4 donne e 1 minore) sono arrivati a Cala Madonna con una carretta di 6 metri che è stata sequestrata dai carabinieri.

Sugli ultimi barchini e gommoni agganciati c'erano da un minimo di 7 tunisini (2 donne e 1 minore) ad un massimo di 46 (16 donne e 4 minori) originari di Camerun, Costa d'Avorio e Gambia. I vari gruppi hanno dichiarato di essere salpati da Tabulbah, Medenine, Mahdia e Sfax per la maggior parte, pagando da mille a 6 mila dinari tunisini a testa.

Ieri, sull'isola, c'erano stati 21 sbarchi con un totale di 786 persone.

Sono 1.999, dopo i 10 approdi della notte, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Fra loro ci sono anche 144 minori non accompagnati. Oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, verranno complessivamente trasferite 740 persone: 600 in mattinata con il traghetto Galaxy e 140 con la motonave della sera che faranno entrambi rotta su Porto Empedocle.

Ieri, con i traghetti di linea e un volo Oim per Cagliari, erano stati trasferiti 984 migranti.