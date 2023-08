Sette sbarchi con 277 migranti a Lampedusa, 586 verso Porto Empedocle

Ore 13,20. Altri 122 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le 3 carrette sulle quali viaggiavano sono state agganciate dalle motovedette della Guardia di finanza. Eritrei, siriani, sudanesi, ivoriani, malesi e guineani, fra cui donne e minori, hanno riferito di essere salpati tutti da Sfax, in Tunisia, pagando da 2.500 a 3mila dinari tunisini. Salgono a 7, con un totale di 277 persone, gli approdi a partire dalla mezzanotte.

Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.814 ospiti, fra cui 148 minori non accompagnati. Con il traghetto di linea Galaxy che sta viaggiando verso Porto Empedocle (Agrigento), stamani, sono stati trasferiti 586 migranti. Per la serata è previsto, su disposizione della Prefettura, un altro spostamento di 150 persone.

Ore 8. Quattro sbarchi con complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani, durante la notte, a Lampedusa. A soccorrere le quattro carrette, tutte salpate da Sfax in Tunisia, è stata la motovedetta Cp310 della Guardia costiera. Ieri sull'isola c'erano stati 14 approdi con un totale di 531 persone.

Anche i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.278 ospiti. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, fra poco la polizia inizierà a scortare, a piccoli gruppi, verso il porto 600 nordafricani che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Stessa destinazione per i 150 che verranno invece spostati in serata. Ieri, cercando di alleggerire le presenze nell'area di pre-identificazione del porto Empedoclino, i trasferimenti da Lampedusa erano stati sospesi dal prefetto.