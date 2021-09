Sei barchini con quasi 200 persone a Lampedusa dopo i 28 sbarchi con 643 migranti

Dopo la giornata campale di ieri, gli approdi non si sono fermati né durante la notte, né durante la mattinata. E' in corso il trasferimento di 110 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle e proseguono gli imbarchi sulla nave quarantena Azzurra