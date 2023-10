E' un via vai continuo: sbarchi e trasferimenti di migranti da Lampedusa

Ore 7,10. Altri 30 migranti, fra cui donne e minori, sono giunti a Lampedusa. Due i barchini, uno salpato da Sabratha in Libia e l'altro da Ben Gardane in Tunisia, agganciati dalla motovedetta V2056 della guardia di finanza. A bordo vi erano rispettivamente 20 sudanesi ed eritrei e 10 tunisini. All'hotspot di contrada Imbriacola, dove anche questi due gruppi sono stati portati, le presenze sono salite a 225, fra cui 19 minori non accompagnati.

Ore 6.50. Sono 174 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che, fra la serata e la notte, sono state soccorse 4 imbarcazioni. A bordo degli scafi salpati da Zuara e Sabratha in Libia e Mahdia in Tunisia, c'erano 43 (2minori), 61 (15 donne e 14 minori), 52 (1 donna) e 18 persone.

I migranti scappati dalla Libia hanno dichiarato di essere originari di Egitto, Palestina, Siria, Sudan, Bangladesh e Pakistan. Tutti, dopo i controlli sanitari effettuati su molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo il trasferimento di 176 ospiti con il traghetto della sera che è appena giunto a Porto Empedocle, erano rimasti 21 migranti. Dopo i nuovi sbarchi vi sono invece 195 persone.