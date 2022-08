Migranti: nella notte altri 157 arrivi a Lampedusa, al lavoro per evitare l'emergenza

Nuova giornata di sbarchi di migranti a Lampedusa: procede inoltre la macchina per i trasferimenti per tentare di svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 15.00. Altri 9 sbarchi, con un totale di 157 tunisini, si sono registrati nel giro di poche ore a Lampedusa dove, da stanotte, salgono a 10 gli approdi con complessive 169 persone. A bloccare i barchini con a bordo un minimo di 12 e un massimo 25 persone, al largo dell'isola, sono state le motovedette della Guardia di finanza e quelle della Capitaneria. I natanti - a bordo del terzo c'erano 23 persone scappate da Costa d'Avorio, Guinea, Cameroun e Mali - sono risultati essere salpati da Zarzis, Sfax, Mahdia, Kerkenna in Tunisia. All'hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati portati anche i nuovi arrivati, ci sono al momento 780 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. Per la serata è previsto il trasferimento - il numero è stato appena definito dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale - di 430 persone con il traghetto Novelli che si sposterà su Mazara del Vallo.

Ore 11.13. Sono 15 i tunisini sbarcati la notte scorsa a Lampedusa dove ieri ci sono stati, con un totale di 245 migranti, 5 sbarchi. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti, al momento, 611 ospiti, nonostante i trasferimenti di 141 e 80 con i traghetti di linea Sansovino e Cossydra. Per oggi, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, è in programma il trasferimento di 300, massimo 400, persone con la nave noleggiata dal ministero dell'Interno per velocizzare gli spostamenti dei migranti che giungono a Lampedusa. La Pietro Novelli, una volta caricati i migranti, farà rotta su Mazara del Vallo.

