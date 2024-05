"Abbiamo pagato 350 euro per il viaggio dalla Tunisia": il racconto dei nuovi migranti sbarcati a Lampedusa

Sono 89 i migranti giunti durante la notte a Lampedusa dove, ieri, nell'arco di 24 ore, ci sono stati 5 sbarchi con un totale di 103 persone.

Gli ultimi arrivati, in ordine di tempo, hanno riferito d'essere partiti da Sfax in Tunisia pagando dalle 350 alle 400 euro per il viaggio su barchini di metallo di 8 metri. Fra gli sbarcati, originari di Burkina Faso, Gambia, Guinea Conakry, Benin, Mali, Senegal, Nigeria, Costa d'Avorio e Camerun, anche un minore e 9 donne. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 193 ospiti, fra cui 12 minori non identificati.

La prefettura di Agrigento ha disposto per la mattinata il trasferimento di 55 persone con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.