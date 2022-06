Tre sbarchi con 101 migranti a Lampedusa: 2 finiscono al Poliambulatorio, trasferiti 15 tunisini con volo charter

Non si fermano gli approdi. Anche se, rispetto a qualche giorno addietro, non si registrano più, almeno per il momento, decine e decine di sbarchi, i migranti - a Lampedusa - continuano ad arrivare. Ecco come sta andando nella giornata di oggi.

Ore 18,16. Altri 13 tunisini, a bordo di una barca di 6 metri intercettata dalla Guardia di finanza a poco meno di 2 miglia dal porto, sono giunti a Lampedusa. Ed è il terzo sbarco della giornata. Anche questo gruppo è stato portato all'hotspot e non si sono registrate, contrariamente ai due precedenti approdi, emergenze sanitarie.

Ore 13.30. Ottantotto migranti, con due diverse imbarcazioni, sono giunti a Lampedusa dove all'hotspot si trovano 616 persone. Erano, all'alba, 631, ma 15 tunisini sono stati trasferiti con un charter all'aeroporto di Bari: verranno collocati nel Cpr di Palazzo San Gervasio in attesa delle procedure di rimpatrio.

Il primo gruppo sbarcato, durante la mattina, dopo il soccorso della motovedetta Gdf "G206" che ha intercettato ad 8 miglia dalla costa il natante sul quale erano caricati, sono stati 75 migranti, fra cui 6 donne e 13 minori. Due persone - una donna incinta e un uomo con alta glicemia - sono stati portati al Poliambulatorio. A ruota, la motovedetta delle Fiamme gialle "V1102" ha trasbordato altri 13 tunisini che erano stati avvistati, a bordo di una carretta di 4 metri, nei pressi di Capo Ponente.

