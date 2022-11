Immigrazione: hotspot al collasso con 1.289 ospiti, previsti trasferimenti per 600

Sono 1.289 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa dove ieri si sono registrati 9 sbarchi con un totale di 300 persone.

Per oggi, tentando di alleggerire la struttura che può ospitare 389 persone, la Prefettura di Agrigento ha disposto un trasferimento speciale di circa 450 persone: in mattinata verranno imbarcati sul traghetto Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle. In serata, con una motovedetta, saranno invece trasferiti altri 150 migranti. L'ufficio territoriale del Governo, da settimane ormai, nonostante siamo a novembre, continua a procedere a doppi trasferimenti quotidiani. E talvolta, come oggi, con numeri importanti. Ma i continui arrivi, e con numeri massicci, non danno neanche il tempo non di svuotare la struttura, ma neanche di alleggerirla.