Soccorsi altri 48 migranti, ieri con 10 barchini sono giunti in 502

Quarantotto migranti sono sbarcati a Lampedusa, dopo una notte di stop a soccorsi ed approdi. Il barchino di 7 metri, a bordo del quale c'erano 14 minori, è stato agganciato dalla motovedetta Cp 327 della Guardia costiera e dopo il trasbordo delle persone - che hanno dichiarato di essere originarie di Camerun, Ciad, Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Sudan - è stato lasciato alla deriva. Il gruppo ha riferito d'essere partito da Sfax in Tunisia.

Ieri, con 10 diversi natanti, a Lampedusa erano giunti 502 migranti.

Sono 1.437 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che potrebbe invece alloggiarne poco meno di 400: 389 per la precisione. Per questa mattina la Prefettura di Agrigento ha disposto l'imbarco di 91 persone, fra cui 50 minori non accompagnati, sul traghetto di linea Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Ieri, con i due traghetti di linea, da Lampedusa erano stati complessivamente trasferiti 355 migranti.