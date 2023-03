Naufraga barchino al largo di Lampedusa, salvati 38 migranti: ci sono anche donne e un minore

Barchino di 7 metri naufraga in area Sar. A soccorrere 38 migranti, fra cui 11 donne e un minore, sono stati i militari della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Non sono stati riferiti dispersi in mare.

Il mare è mosso, ma le traversate verso Lampedusa e la Sicilia sono ricominciate approfittando della "finestra" di bonaccia che dovrebbe durare un paio di giorni. Dopo un primo soccorso, e sbarco, di 41 persone, i militari hanno soccorso 38 persone finite in acqua dopo che l'imbarcazione, partita dalla Tunisia, sulla quale viaggiavano è naufragata.

Soccorsi - ed è stato il terzo sbarco a Lampedusa nel giro di pochissimo tempo - anche altri 45 migranti, fra cui 10 donne e 5 minori. Anche loro sono salpati da Sfax, in Tunisia, alle ore 5 di ieri mattina.

Quarantuno migranti, fra cui 12 donne e 4 minori, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa. Erano a bordo di una barca in metallo di 6 metri, partita da Sfax all'alba di ieri. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Camerun, Gambia, Mali, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Guinea. Lo sbarco a Lampedusa è il primo dopo una decina di giorni di mare in tempesta, nel canale di Sicilia. Adesso invece si prospetta una "finestra" di bonaccia che dovrebbe durare almeno un paio di giorni.