Tunisini raccontano dopo lo sbarco: "Abbiamo viaggiato su peschereccio che ci ha lasciato vicino a Lampedusa"

Ore 19,30. Nove tunisini hanno raccontato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, a bordo di un peschereccio bianco di circa 10 metri e di essere stati accompagnati non lontano da Lampedusa, per poi proseguire autonomamente la navigazione per circa un'ora e mezza prima di essere intercettati e trasbordati. Queste le dichiarazioni, anche sui componenti dell'equipaggio del peschereccio, che sono ritenute di interesse investigativo. Due gli sbarchi, con un totale di 24 tunisini, verificatisi a Lampedusa dopo che i due natanti sono stati soccorsi dalle motovedette Cp319 e Cp302 della Guardia costiera. Sul primo erano in 15 e hanno riferito di essere salpati da Guebes, dopo aver pagato 6mila dinari tunisini, sul secondo i 9 che hanno viaggiato facile grazie al peschereccio. Salgono a 5 gli approdi della giornata a Lampedusa.

Ore 13. Sono saliti a 271, fra cui 30 minori non accompagnati, i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa dove ci sono stati altri 3 sbarchi con complessivi 46 migranti. Quattro, dunque, con un totale di 86 persone, gli approdi della giornata. Sugli ultimi barchini, soccorsi dalla Capitaneria di porto, c'erano da un minimo di 12 ad un massimo di 19 tunisini, egiziani ed eritrei. Dei tre barchini, soltanto uno, a detta dei 19 sbarcati, è salpato da Sabratha in Libia.

Ore 7,30. Quaranta bengalesi, siriani, sudanesi, pakistani ed egiziani sono stati bloccati, durante la notte, dalla guardia di finanza, a Cala Galera di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti da Zuara, in Libia, pagando 4mila dollari per la traversata. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, dopo il trasferimento di ieri sera di 91 persone, fra cui 30 minori non accompagnati, ci sono 196 ospiti. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 6 sbarchi con un totale di 158 persone.