Sbarcato a Lampedusa il cadavere di un neonato di 6 mesi, viaggiava con mamma e fratellino

Ore 11. Ha circa 6 mesi il neonato cadavere che è stato appena sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa. Assieme a lui, la mamma e un fratellino originati della Guinea Conakry. A trasbordarli dalla nave ong Humanity 1 e a portarli sulla terraferma sono stati i militari della motovedetta Cp 324 della guardia costiera. Su molo Favarolo è stata fatta trovare una piccola bara e la salma adesso verrà traslata alla camera mortuaria del cimitero di cala Pisana.

Ore 9,30. Il cadavere di un migrante, un minorenne, che si trova sulla nave ong Humanity 1, verrà trasbordato, assieme ai familiari, su una motovedetta della guardia costiera e verrà sbarcato a Lampedusa. L'Humanity 1, ieri, ha soccorso, in area Sar libica, circa 100 migranti che erano a bordo di due imbarcazioni. E su una di queste c'era anche il cadavere del minore.

La nave ong non attraccherà al porto di Lampedusa, ma proseguirà per il porto sicuro assegnato di Livorno. "Nonostante disti più di 1200 chilometri, le autorità italiane hanno assegnato Livorno per lo sbarco", scrivono su X da Mediterranea Saving Humans.

Ore 8. Sono 143 i migranti, egiziani e siriani per la maggior parte, che sono arrivati durante la notte a Lampedusa dopo che i 4 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. A comporre i gruppi da un minimo di 9 a un massimo di 58, fra cui una decina di minorenni.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 289 ospiti, fra cui 6 minori non accompagnati.

