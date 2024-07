Quattro sbarchi con 210 migranti: hotspot vuoto solo per poche ore

È rimasto vacante per appena poche ore l'hotspot di Lampedusa che, dopo 4 sbarchi, ospita adesso 210 persone. Nel giro di un paio d'ore, sulla maggiore delle isole Pelagie, le motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria hanno portato gruppi composti da un minimo di 14 tunisini fino a un massimo 114 bengalesi, siriani, egiziani e palestinesi. Tre migranti sono stati portati, in via precauzionale, al poliambulatorio di contrada Grecale. Le imbarcazioni sono salpate, a detta dei migranti sbarcati, da Sabrata in Libia, Kerkennah e Sfax in Tunisia.