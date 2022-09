Migranti: dalla notte sbarchi senza sosta a Lampedusa, c'è anche un cadavere

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, durante la notte, sono approdati 9 barconi che hanno portato sull'isola 217 migranti. L'andirivieni di barconi è proseguito pure in mattinata.

Ore 20.21. Cinque imbarcazioni, quattro delle quali alla deriva, con un totale di 128 migranti, sono giunte, dopo essere state soccorse dalle motovedette della Capitaneria di porto, a Lampedusa. Salgono a 24, con un totale di 553 migranti, gli approdi sulla più grande delle isole Pelagie. Sugli ultimi barchini c'erano gruppi da 56 (fra cui 8 donne e 13 minori), 31 (6 donne e 8 minori), 13 (1 donna e 3 minori), 14 (2 minori) e 14 (1 donna) tunisini e siriani. L'hotspot di contrada Imbriacola è, ancora una volta, in ginocchio: ci sono 1.404 ospiti a fronte di 350 posti. La polizia sta scortando verso il porto 87 migranti, fra cui 41 minori non accompagnati, che verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle.

Ore 19.20. Altri 77 migranti sono giunti, con 4 diversi barchini, a Lampedusa dove, dalla scorsa notte, gli sbarchi sono stati 19 con 425 persone complessivamente. Sui barchini, intercettati fra 15 e 8 miglia, c'erano dei gruppi di 32 (fra cui 6 donne e 9 minori), 19 (1 donna e 2 minori), 15 (4 donne e 2 minori) e 11 tunisini. I gruppi hanno riferito di essere partiti da Mahdia, Tabulbah e Monastir in Tunisia. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti sono saliti a 1.276.

Ore 13,50. Tre imbarcazioni alla deriva, con a bordo 63 migranti, sono state soccorse dalla motovefetta V1300 della Guardia di finanza. Salgono a 15 gli sbarchi registratisi dalla scorsa notte a Lampedusa. Sul primo barchino, soccorso a circa 5 miglia nautiche a Sud, c'erano 24 persone, fra cui 8 donne e 2 minori. Hanno dichiarato di essere scappati da Congo, Camerun, Guinea, Costa D'Avorio, Sierra Leone. Sul secondo, agganciato a circa 2 miglia, erano in 11, tutti tunisini, di cui 2 donne e altrettanti minori. Sul terzo, sempre agganciato a 2 miglia, erano invece in 28, fra cui 3 donne e due minori. Si sono detti originari di Burkina Faso, Mali, Senegal, Congo e Guinea. Anche loro sono stati portati all'hotspot dove le presenze, nonostante il trasferimento di 40 persone con il traghetto di linea, sono salite a 1.199.

Ore 13. Il cadavere di un migrante quarantenne, probabilmente del Bangladesh, è stato trovato su un barchino approdato durante la notte a Lampedusa e soccorso dalla Guardia di finanza. Lo si apprende solo in questi minuti. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha incaricato la squadra mobile di svolgere le indagini sul caso a partire dagli interrogatori dei superstiti che possono riferire sulle circostanze del decesso. Il cadavere non presenta alcun segno di violenza.

Ore 11. Altri 64 migranti - con un natante arrivato da solo nell'isola e altri due soccorsi a due miglia dalla costa - sono giunti a Lampedusa dove gli approdi, dalla scorsa notte, salgono a 12 e gli arrivi,complessivamente, a 281.

Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno bloccato due imbarcazioni con 14 tunisini e 36 persone a bordo, comprese 11 donne, che hanno detto di essere in fuga da Guinea, Costa d'Avorio, Sierra Leone e Camerun. Nei pressi di cala Madonna i finanzieri hanno intercettato direttamente sulla strada di Ponente altri 14 tunisini che si stavano dirigendo verso il centro abitato.

Ore 10. Sette barchini e gommoni sono riusciti ad arrivare direttamente a Cala Creta, Cala Francese, molo Favarolo, molo commerciale e molo Madonnina. Altri due mezzi sono stati, invece, avvistati e soccorsi ad alcune miglia dalla costa o all'ingresso del porto.

I carabinieri hanno prima soccorso, a Cala Creta, 13 tunisini; poi la Guardia di finanza ha bloccato a Cala Francese 57 egiziani, marocchini, somali e bengalesi. Subito dopo, al molo commerciale, sono stati soccorsi altri 20 egiziani, pakistani e bengalesi . Infine è stata la volta di 13 tunisini. Gli stessi militari dell'Arma, nel frattempo, al molo commerciale, hanno fermato 69 tunisini, fra cui 4 donne e 14 minori, appena sbarcati. All'alba, invece, le Fiamme Gialle hanno fermato, a molo Madonnina, 3 tunisini arrivati con un gommone. Ieri, sull'isola, si sono registrati 12 sbarchi per un totale di 556 migranti. Di nuovo in affanno l'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 1.112 migranti ovvero oltre il triplo dei 350 disponibili. Stamattina ci sarà il trasferimento di 40 migranti che saranno imbarcati sul traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle.

(Aggiornato alle ore 20)