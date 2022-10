Nuovo sbarco a Lampedusa, in 17 raggiungono il centro urbano: bloccati in strada dai carabinieri

Sono in tutto 17 i migranti bloccati in centro a Lampedusa, in via Roma, dai carabinieri. Sono stati individuati all’alba dai militari dell’arma dopo essere sbarcati in un punto imprecisato dell’isola. Una volta toccata la terraferma, i 17 migranti sono così riusciti a spingersi a piedi verso il centro.

Prima di loro, nel cuore della notte, a 10 miglia e mezzo da Lampione, la motovedetta G202 della Guardia di finanza, ha soccorso 26 migranti, fra cui 12 donne, che erano su un barchino di 6 metri. Hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia e di essere originari di Costa d'Avorio, Mali, Senegal, Guinea, Sierra Leone e Ghana.

I due gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 667 ospiti. Ieri, a Lampedusa, si sono registrati 11 sbarchi con un totale di 312 persone.