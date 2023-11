Raffica di sbarchi a Lampedusa, migranti raccontano: un disperso in mare

Sono 286 i migranti giunti, fra ieri sera e l'alba di oggi, a Lampedusa. Due dei sei gruppi, composti da 41 (7 donne e 3 bambini) e da 39 (1 donna e e 3 bambini), sono stati trovati a Punta Guitgia e Cala Creta dai militari della Guardia di finanza e dai carabinieri. La barca, partita da Zuarah in Libia, utilizzata dai 41 siriani, sudanesi e bengalesi, è stata ritrovata arenata sugli scogli; quella usata dai 39 egiziani, pakistani e siriani non è stata invece ancora ritrovata. Gli altri gruppi di migranti, da un minimo di 33 a 78, sono stati soccorsi mentre erano su imbarcazioni salpate, a detta degli sbarcati, da Zuara, Sabratha, Tagiura in Libia.

Ieri, sull'isola, c'erano stati altri sbarchi. Quarantanove sudanesi, partiti da Sfax in Tunisia, sono stati soccorsi mentre erano su un gommone di 8 metri privo di motore. Per portarli in salvo si sono mobilitati i militari della motovedetta Cp306 della Capitaneria e l'assetto svedese di Frontex. I migranti hanno riferito di un disperso in mare poco prima dell'alba di ieri: un uomo è caduto in acqua e non è più riuscito a risalire sul gommone.

Sono 424, fra cui 23 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove ieri sono stati trasferiti, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, complessivamente 575 persone. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, in serata, erano rimasti in 83, poi la raffica di sbarchi. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, oggi verranno trasferiti 220 migranti sempre su Porto Empedocle.