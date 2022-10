Lampedusa, 3 migranti trasferiti in elisoccorso all’ospedale di Palermo: ci sono una donna incinta e un’altra in dialisi

Trasferimento urgente dal centro di primissima accoglienza di contrada Imbriacola di Lampedusa ad un ospedale di Palermo per 3 migranti presenti nell’isola. Si tratta di una donna incinta insieme al marito e di un’altra donna che necessita di un intervento di dialisi. Il trasferimento è stato effettuato con l’impiego di un elisoccorso del 118.

Nella maggiore delle isole Pelagie non si registrano sbarchi da 4 giorni per via del forte vento di Maestrale e per le conseguenti condizioni proibitive del mare. Al momento l’hotspot di Lampedusa ospita 168 persone tra cui 33 donne e 36 minori non accompagnati.

Sono stati inoltre 40 gli ospiti che, stamani, scortati dai carabinieri, sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove giungeranno in serata. Da l’ saranno poi trasferiti a Bari.