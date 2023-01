Ancora sbarchi a Lampedusa, nell’esodo senza fine arrivano altri 154 migranti con 4 barchini

Ore 14:30. Sono 35 i migranti, fra cui 10 donne e 2 minori, ad essere sbarcati, dopo essere stati soccorsi al largo dalla motovedetta V1102 della Guardia di finanza, a Lampedusa. Hanno dichiarato di essere salpati alle ore 22 di lunedì da Sfax e di essere originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Mali. Si tratta del quarto sbarco, a partire dalla mezzanotte scorsa, con un totale di 154 persone.

In precedenza erano stati 3 i barchini soccorsi da Guardia di finanza e Capitaneria di porto che, dopo il trasbordo dei proghi, sono stati lasciati alla deriva. Ieri, con 12 diversi natanti, sono giunte invece 463 persone.

Sulla prima carretta erano in 39 (12 donne e 2 minori) in fuga da Camerun, Costa d'Avorio, Sierra Leone, Guinea, Senegal e Congo; sul secondo c'erano invece 36 persone (5 donne e 1 minore) originarie di Liberia, Mali, Guinea, Costa d'Avorio e sul terzo erano in 33 (14 donne e 4 minori) delle stesse nazionalità. Sarebbero salpati da Sfax in Tunisia, tranne uno che sarebbe partito da Zawiya in Libia. Sono 1.390 i migranti sistemati alla meno peggio all'hotspot di Lampedusa che potrebbe invece ospitare al massimo 390 persone. Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con i traghetti di linea della mattina e della sera per Porto Empedocle, rispettivamente di 110 e 80 migranti.

(Aggiornato alle 14:30)