Migranti: primo sbarco dopo due giorni di stop per il mare mosso, arrivano in 45 a Lampedusa

Riprendono, dopo due giorni di stop per il maltempo, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 45 sono stati bloccati su un barchino in ferro di 6 metri dalla Guardia costiera a bordo di una motovedetta. A bordo anche due donne e quattro minori: ai soccorritori hanno raccontato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, ed essere originari di Costa d'Avorio, Camerun, Burkina Faso e Sudan.

Poco prima è stato completato il trasferimento di 107 migranti, su 536 che in quel momento erano presenti all'hotspot. Con il traghetto di linea Cossyra arriveranno all'alba di domani a Porto Empedocle da dove verranno smistati al Cara di Crotone 39 minori non accompagnati, a Cifali 15 minori non accompagnati e in Liguria 43 adulti.