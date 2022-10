Dopo una notte di stop, soccorso barchino carico di migranti: in 1.063 all'hotspot

Non soltanto soccorsi da parte di Guardia costiera e Guardia di finanza. Ma anche interventi di salvataggio, mentre la diatriba politica comincia a mettere dei punti fermi per quello che è un ritorno al passato, da parte delle Ong. In "mezzo", come al solito, quello "scoglio" - di cuore, accoglienza e solidarietà - che si chiama Lampedusa.

Ore 10,40. Ennesimo soccorso nel Mediterraneo centrale per l'Ocean Viking. In 56 sono stati tratti in salvo ieri notte, tra loro 2 donne e 27 minorenni, tutte non accompagnate. "Ieri per molte ore l'Ocean Viking ha cercato una barca di legno sovraffollata alla deriva - spiegano da Sos Mediterranee -. In una corsa contro il tempo e al buio pesto, 56 persone sono state evacuate in acque internazionali, a 36 miglia al largo di Lampedusa". Dopo l'ultima operazione di soccorso sono 202 i naufraghi a bordo della nave umanitaria. Alcuni erano in mare da più di 30 ore. "Hanno chiari segni di disidratazione, ustioni da carburante e acqua salata. Sono esausti", dicono da Sos Mediterranee chiedendo "un porto sicuro".

Ore 10. Sono 37, fra cui 16 donne e un minore, i migranti che - dopo una notte senza sbarchi - sono giunti adesso a Lampedusa. A soccorrere l'imbarcazione di ferro, partita da Sfax in Tunisia, è stata la motovedetta V1102 della Guardia di finanza. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Costa d'Avorio e Senegal.

Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, c'erano 1.063 persone. La polizia, su disposizione della Prefettura, sta trasferendo verso il porto 110 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

(Aggiornato alle ore 11,00)