Lampedusa, dopo una notte di tregua riprendono gli sbarchi: arrivano in 22 e l’hotspot è sempre più pieno

Dopo uno stop durato un notte, a Lampedusa sono ripresi gli approdi. Questa volta ad arrivare sono stati in 22 tra egiziani,

sudanesi e bengalesi ntercettati, nelle prime ore del mattino, lungo la strada di Cala Pisana a Lampedusa. A bloccarli, poco dopo l'approdo, sono stati i militari della Guardia di finanza che hanno anche ritrovato la lo piccola imbarcazione che li aveva condotti nella più grande delle isole Pelagie e che era salpata da Bengasi in Libia. Il natante era stato abbandonato sugli scogli.

I 22 migranti sono stati subito portati all'hotspot di contrada Imbriacola che per l’ennesima volta è in sofferenza: al momento ci sono 1.277 a fronte dei 350 posti disponibili. Su disposizione della Prefettura di Agrigento è previsto oggi il trasferimento di 40 migranti, fra cui 10 minori, con il traghetto di linea per Porto Empedocle.