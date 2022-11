Emergenza migranti: in 1.520 occupano l’hotspot di Lampedusa, trasferimenti per 650 ospiti

Il centro di prima accoglienza di Lampedusa continua ad essere in difficoltà con ben 1.520 migranti ospiti della struttura in contrada Imbriacola. Ma la Prefettura di Agrigento sta correndo ai ripari attivando la macchina dei trasferimenti. Nella giornata di oggi, sabato 12 novembre, 650 di loro saranno trasferiti. Già in mattinata 450 saranno imbarcati ul traghetto di linea Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle. I rimanenti 200, invece, lasceranno l'isola con la motovedetta della Guardia di finanza.

Intanto la giornata precedente è stata particolarmente difficile con l’arrivo di ben 9 barconi che trasportavano, complessivamente, 377 migranti.

In particolare 2 operazioni di soccorso, che hanno interessato natanti con a bordo 38 persone in un caso e 35 nell’altro, si sono rivelati particolarmente complicati e pericolosi a causa delle condizioni del mare. Una parte dei passeggeri che viaggiavano su barchini di circa 6 metri, sono stati trasbordati sulla zattera della ong Nadir in attesa dell’arrivo della motovedetta della Capitaneria.