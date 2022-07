Nessuno stop alle "traversate della speranza": sei sbarchi con 270 nel giro di un paio d'ore

L'alba della nuova giornata non lascia spazio a dubbi: sarà l'ennesima di soccorsi e approdi di migranti. Ma oggi si dovrà cercare anche di alleggerire l'hotspot prima che veramente torni a scoppiare.

Ore 8,49. Altre tre barche, con 148 migranti, sono arrivate adesso nel giro di pochi minuti a Lampedusa dove era già giunte tre imbarcazioni con 122 persone. Salgono quindi a 6 con 270 immigrati, in neanche un paio d'ore, gli sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie. La motovedetta Cp319 della Guardia costiera, fra 25 e 3 miglia dalla costa, ha bloccato un barchino partito da Sfax con 30 migranti, fra cui 10 donne. Hanno dichiarato di essere scappati da Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Burkina. Prima era stata agganciata un'imbarcazione di 11 metri, salpata da Zuara in Libia, con 45 egiziani e bengalesi. I natanti erano alla deriva, così come anche quello di 10 metri con 73 egiziani, bengalesi, marocchini e sudanesi.

Ore 7,56. Sono 122, con tre diversi barchini, i migranti giunti all'alba a Lampedusa. Ieri, con 31 sbarchi, erano giunte invece 784 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono circa 1.600 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. Con motovedette e traghetti oggi si proverà, secondo le disposizioni della Prefettura di Agrigento, ad alleggerire la struttura d'accoglienza.

La motovedetta Cp327 della Guardia costiera ha soccorso, a 35 e 25 miglia dalla costa, prima un barchino di 6 metri e poi uno di 10 (partiti da Zuwara in Libia) con 20 egiziani, eritrei, sudanesi e palestinesi, poi un altro gruppo di 80 egiziani, siriani, marocchini e bengalesi. La motovedetta della Guardia di finanza, a poco meno di 3 miglia dal porto, ha invece recuperato 22 tunisini, fra cui una donna, su una barca salpata da Sidi Mansour in Tunisia.

(Aggiornato alle ore 8,50)