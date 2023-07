Naufraga barchino davanti a Lampedusa, salvati i migranti: oggi già 15 sbarchi con 540

Ore 16. Un barchino, con a bordo 44 migranti, è affondato nelle acque antistanti a Lampedusa. A soccorrere i 37 uomini, 5 donne e due minori originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Liberia e Mali, partiti a loro dire da Sfax in Tunisia, è stato una motovedetta di Frontex. Tutti coloro che erano sulla carretta naufragata sono stati portati in salvo e infatti non ci sono segnalazioni di dispersi, né per fortuna ci sono feriti. Intanto, direttamente a molo Favarolo, sono giunti altri 19 tunisini, fra cui 3 donne e 10 minori. Il barchino di legno di circa 6 metri, partito da Mahdia, in Tunisia, è riuscito ad arrivare direttamente sulla terraferma ed è stato sequestrato dalla Guardia di finanza. Salgono a 15, con un totale di 540 migranti, gli sbarchi su Lampedusa dalla mezzanotte.

Ore 10:45. Venti tunisini, fra cui una donna e 3 bambini, con un barchino di legno di 6 metri, sono riusciti ad arrivare direttamente a molo Favarolo. Ad aiutarli a sbarcare i militari della Guardia di finanza. Al largo però sono state agganciate altre tre imbarcazioni con a bordo 40, 22 e 21 tunisini e sedicenti ivoriani, gambiani e camerunesi. Sono quindi 103 i migranti giunti nel giro di neanche un'ora.

Salgono a 13, da mezzanotte, con un totale di 477 persone, gli sbarchi su Lampedusa.

Sono 374 i migranti che, dopo una notte di soccorsi di barchini, sono sbarcati a Lampedusa. Nove complessivamente le carrette che sono state agganciate dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria, a bordo delle quali vi erano 58 (5 donne e 10 minori), 46 (13 donne e 4 minori), 48 (10 donne e 2 minori), 49 (7 donne e 4 minori), 46 (8 donne e 1 minore), 44 (4 donne e 7 minori), 15, 52 (10 donne e 4 minori)e 16. I gruppi, tutti trasbordati sulle unità di soccorso che hanno lasciato alla deriva i natanti usati per la traversata, hanno riferito di essere partiti da Boughrara, Chebba, Madhia, Sidi Mansour e Sfax in Tunisia. Le nazionalità dichiarate, al momento degli sbarchi a molo Favarolo, sono: Tunisia, Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia e Siria.

Ieri, in circa 24 ore, sull'isola ci sono stati 36 sbarchi con un totale di 1.205 migranti.

All'hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 2.526 ospiti. Struttura che resta sovraffollata nonostante anche ieri, come ormai avviene quotidianamente, sono stati trasferiti complessivamente 780 persone: 180 a Porto Empedocle e 600 a Reggio Calabria.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha già pianificato per la mattinata un trasferimento, ma il numero delle persone da spostare è ancora da definire, con il traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.