Ore d'inferno a Lampedusa: 13 sbarchi da mezzanotte, hotspot in "ginocchio"

Ore 12,30. Altri tre sbarchi con un totale di 81 migranti si sono registrati a Lampedusa. Prima è stato intercettato un gruppetto di 13 tunisini direttamente sulla terraferma, poi a molo Favarolo sono sbarcati in 57, fra cui 11 donne e 2 bambini. E infine un altro approdo, senza alcun allarme, né soccorso, ha portato sull'isola altre 11 persone. Sono saliti a 13, dalla mezzanotte, gli sbarchi a Lampedusa da dove, con la scorta dei militari del dodicesimo reggimento carabinieri Sicilia, sono stati appena trasferiti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, 100 minorenni di varie etnie.

Ore 8,30. Sono 212 i migranti arrivati a Lampedusa, a partire dalla mezzanotte, con 10 diverse imbarcazioni. Ieri, gli sbarchi registratisi - ma durante l'intera giornata - erano stati invece 12. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 967 persone a fronte di una capienza massima per 250.

A mezzanotte, una pattuglia della guardia di finanza ha rintracciato direttamente a molo Madonnina 17 tunisini, fra cui due donne. Erano appena sbarcati con un gomme di 5 metri che è stato sequestrato. Un'ora dopo, a 5 miglia dalla costa, la motovedetta G119 ha rintracciato un barchino con 13 tunisini, mentre in contemporanea la motovedetta V2067 ha bloccato un natante di 8 metri con 12 persone. Sotto costa, alle 2,15, sono stati bloccati altri 13 tunisini, mentre a 4 miglia a Sud sono state agganciate 2 imbarcazioni con a bordo ciascuno 14 migranti. Alle 3,15 la guardia di finanza della tenenza hanno bloccato in via Madonna 15 tunisini fra cui 6 donne e all'alba i carabinieri, al molo Madonnina, hanno rintracciato 12 persone appena sbarcate. Alle 6, la motovedetta V2067 Roan delle Fiamme gialle ha sbarcato a molo Favarolo 13 uomini e poco dopo la G119 Roan, sempre della guardia di finanza, ha fatto scendere 74 subsahariani, fra cui 3 donne e un minore. Infine, una pattuglia della Finanza ha bloccato in via Madonna 15 subsahariani che sono riusciti a sbarcare senza alcun allarme, né soccorso. L'imbarcazione, in questo caso, non è stata ancora rinvenuta.

Cento migranti, fra minori e soggetti vulnerabili, verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. La Prefettura di Agrigento sta organizzando il trasferimento di circa 150 ospiti dell'hotspot di Lampedusa con le motovedette che dovrebbero portarli a Pozzallo. Al momento non sono previsti imbarchi su navi quarantena perché la Azzurra, sulla quale ieri erano stati fatti salire 100 dei migranti sbarcati nelle ultime ore, è partita per Augusta.

(Aggiornato alle ore 12,31)