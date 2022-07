Tre sbarchi con 192 migranti durante la notte, 600 hanno lasciato l'hotspot: Diciotti verso Porto Empedocle

Hotspot ancora sovraffollato, con numeri veramente insostenibili per una struttura che può ospitare al massimo 350 persone. Hotspot al collasso, nonostante lo sforzo immane che stanno facendo poliziotti e Prefettura per provare, con trasferimenti su trasferimenti, ad alleggerire le presenze. Ma gli sbarchi - con numeri importanti - non danno tregua.

Ore 10,15. Il pattugliatore d'altura Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 600 dei migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, arriverà fra mezzogiorno e le ore 14 a Porto Empedocle. I migranti trasferiti verranno poi smistati in varie strutture d'accoglienza dell'isola. All'hotspot di contrada Imbriacola sono intanto presenti 1.793 migranti a fronte di 350 posti disponibili. Per oggi, provando sempre ad alleggerire le presenze della struttura di primissima accoglienza, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di altri 150 migranti con la nave Foscari della Marina militare che verrà effettuato nel pomeriggio.

Ore 7,50. Sono 192 i migranti sbarcati, con 3 diversi barconi, durante la notte a Lampedusa. A soccorrere i natanti, due dei quali erano alla deriva, fra 24 e 1 miglio dalla costa, le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle.

Sulla prima lancia libica di 13 metri, partita da Zuwara, sono stati salvati 88 bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e marocchini. Fra loro anche 4 donne 3 minori. Alla deriva anche il barchino di 5 metri con 21 tunisini che è stato agganciato a 24 miglia. Sulla terza imbarcazione, bloccata a poco meno di un miglio, c'erano invece 83 migranti, di cui 5 minori, scappati da Egitto, Guinea, Benin e Togo.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola da dove stanotte sono stati trasferiti, imbarcandoli sul pattugliatore Diciotti della Guardia costiera, altri 600 ospiti.

(Aggiornato alle ore 10,15)