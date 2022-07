Lampedusa è sotto assedio: 28 sbarchi con 1.070 migranti in neanche 24 ore

Barchini e barconi che arrivano. Pattugliatori e navi militari che vanno. E nonostante gli sforzi sovraumani, di polizia e Prefettura di Agrigento, l’hotspot di contrada Imbriacola non si riesce a svuotare. Ma neanche ad alleggerire.

Ore 22,25. Altri 26 migranti, scappati da Sierra Leone e Guinea, sono stati recuperati a 18 miglia dalla costa di Lampedusa dalla motovedetta Cp421 della Guardia coetiera. Nel gruppo anche 10 donne e un minore. Salgono a 28 gli sbarchi, con un totale di 1.070 migranti, in meno di 24 ore (il conteggio parte da mezzanotte ndr.).

Ore 20,13. Altri 112 migranti, con 3 diversi barconi tutti alla deriva, sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera a 24 miglia dalla costa di Lampedusa. A bordo dei natanti, praticamente tutti vicini, c'erano rispettivamente 83 (2 le donne) ghanesi, bengalesi, pakistani, egiziani, marocchini e sudanesi; 15 (1 donna e 2 minori) e 14 tunisini. Salgono a 27, con 1.044 migranti, gli sbarchi registratisi dalla mezzanotte. All'hotspot ci sono, al momento, 2.191 ospiti, ma 350 stanno per lasciare contrada Imbriacola verso il porto.

Ore 18,36. Lampedusa è sotto assedio. Altri 6 barchini, con 159 migranti, sono stati bloccati dalle motovedette della Capitaneria di porto fra 24 e 4 miglia dal porto. Cinque delle imbarcazioni utilizzate dai tunisini erano alla deriva. A bordo, da un minimo di 15 ad un massimo di 59 persone, tutte partite da Sfax, Sidi Mansour e Mahdia. Salgono a 24 gli approdi da stanotte, con un totale di 932 migranti, tunisini per la maggior parte. All'hotspot di contrada Imbriacola si è tornati, di fatto, nonostante la raffica di trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, a circa 2000 presenze. Fra poco, in 350 verranno accompagnati al porto dove verranno caricati sul traghetto Pietro Novelli, quello noleggiato dal ministero dell'Interno per facilitare i trasferimenti dei migranti, che farà rotta verso Mazara del Vallo.

Ore 17,39. Sono 113, con 4 diversi barchini, i migranti arrivati nel giro delle ultime due ore a Lampedusa. Salgono a 18 gli approdi, dalla scorsa mezzanotte, con un totale di 773 persone. Ad intercettare i natanti, tre dei quali erano alla deriva, sono state le motovedette della Guardia costiera. Sul primo, partito da Zarzis, c'erano 17 tunisini, fra cui due minori. Sul secondo, salpato da Zouara, erano invece 58 e sul terzo, partito da Chebba, in 20. Nell'ultimo barchino di 7 metri, partito anch'esso dalla Tunisia, erano in 18, fra cui un gatto. Stanotte, invece, era arrivato, con un altro gruppo di tunisini, un cane di piccola taglia.Tutti i gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove vi sono, adesso, oltre 1.900 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili.

Ore 14,55. Nuovo sbarco - ed è il quattordicesimo da mezzanotte - a Lampedusa dove sono giunti altri 32, fra cui 2 donne e 3 minori, tunisini e palestinesi. A soccorrere a 12 miglia dalla costa il barchino di 6 metri, salpato da Mahdia in Tunisia, è stata la motovedetta della Guardia di finanza. Da stanotte sono arrivati 660 migranti.

Ore 10.19. Altri 48 migranti, su tre diversi barchini, sono stati intercettati fra 3 e un miglio dalla costa di Lampedusa. Salgono a 13 gli sbarchi da stanotte sulla più grande delle isole Pelagie. La motovedetta Rv2170 di Frontex ha bloccato un barchino di 5 metri con 16 tunisini, mentre quelle della Guardia di finanza hanno soccorso, al largo di Capo Ponente, 23 (fra cui 10 donne e 3 minori) persone in fuga da Camerun, Guinea, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Mali e Guinea e 9 tunisini (fra cui 2 donne e 3 minori).

Ore 8. Notte e alba d'inferno a Lampedusa dove sono arrivati, con 10 diversi barconi, 580 migrati. Tre gli approdi autonomi: 43 bengalesi, eritrei ed egiziani sono giunti direttamente al molo commerciale, altri 45 egiziani a molo Madonnina, 68 sono invece sbarcati in contrada Madonna nei pressi del santuario. A bloccare i primi due gruppi sono i militari della Guardia di finanza, i 68 sono stati intercettati e fermati dai carabinieri. Fra i gruppi soccorsi, su un barchino di 6 metri, assieme a 24 tunisini (fra cui 2 donne e 5 minori) anche un cane di piccola taglia.

Sono 1.727, compresi gli ultimi 580 sbarcati durante la notte, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che ne potrebbe invece accogliere al massimo 350. La struttura di contrada Imbriacola resta dunque in ginocchio, nonostante stanotte in 351 sono stati imbarcati sulla nave Diciotti della Guardia costiera che sta viaggiando verso Porto Empedocle. Per il pomeriggio, la Prefettura di Agrigento d'intesa con il ministero dell'Interno, ha già disposto l'ulteriore imbarco di altri 350 migranti sul traghetto Pietro Novelli (quello noleggiato dal ministero per i trasferimenti dei migranti ospiti dell'hotspot) che andrà a Mazara del Vallo.

Due i fronti aperti dai quali continuano a salpare, verso la Sicilia, barchini e barconi carichi di migranti: quello tunisino e quello libico. I 10 natanti - con un minimo di 11 e un massimo di 117 passeggeri - giunti a partire da mezzanotte a Lampedusa sono salpati da Mahdia, Sidimansour, Zazis in Tunisia e da Zouara, Zawia, Zuwara, Zebrata, Saborata, Zaira in Libia. I carabinieri hanno accertato, per lo sbarco autonomo registratosi in contrada Madonna, nei pressi del santuario, che i 68 egiziani e bengalesi, fra cui 2 minori, hanno pagato da 15 mila a 20 mila dinari libici a testa per essere caricati sulla barca di 6 metri che per giungere a Lampedusa, da Zuwara, ha impiegato 15 taniche da 20 litri di carburante.

(Aggiornato alle ore 20,13)