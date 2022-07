Ventitré sbarchi con 644 migranti, Lampedusa e l'hotspot sprofondano di nuovo nell'emergenza

Ore infernali a Lampedusa dove, fra soccorsi al largo e sbarchi direttamente sulla terraferma, si susseguono gli "Sos". Il mare è calmo e, verosimilmente, in viaggio ci sono già tante altre imbarcazioni cariche di migranti.

Ore 16,02. Altri due barchini di 5 metri, con 8 e 28 tunisini a bordo, sono giunti a Lampedusa dove gli sbarchi, da mezzanotte, sono stati 23. Ad intercettare i natanti partiti da Chebba e Sidi Mansour in Tunisia, a 3 miglia e mezzo da Lampione e a 4 miglia e mezzo da Capo Ponente, è stata la motovedetta V7007 della Guardia di finanza.

Ore 14,11. Altri 73 migranti, con 4 diversi barchini, sono giunti a Lampedusa dove, da mezzanotte, si contano 21 approdi con complessive 608 persone. Ad essere soccorse fra 22 e 7 miglia dalla costa dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera e dall'unità Frontex Rv2170 sono stati 25, 12 16 e 19 tunisini. Nei gruppi, partiti da Sfax, Zazis, Gabes e Kerkenna, anche donne e minori. All'hotspot di contrada Imbriacola si sfiorano, adesso, le 1.400 presenze, a fronte di 350 posti disponibili.

Ore 13,23. Un barchino di 6 metri, alla deriva a 5 miglia dalla costa di Lampedusa, è stato soccorso dalla motovedetta V7007 della Guardia di finanza. A bordo 13 tunisini partiti venerdì mattina da Mahadia. L'approdo dei 13 è il diciassettesimo sbarco a Lampedusa dalla mezzanotte.

Ore 11. Altri 111 afghani, pakistani, sudanesi, etiopi, somali, nigeriani, senegalesi ed eritrei sono sbarcati - ed è stato il sedicesimo approdo dalla mezzanotte - a Lampedusa. La lancia libica di 9 metri sulla quale viaggiavano, dopo aver mollato l'ancora da Zuwara, è stata intercettata e bloccata, a 6 miglia dalla costa, dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Dalla mezzanotte, sull'isola, sono arrivate complessivamente 522 persone.

Ore 9. Quindici sbarchi, con un totale di 411 migranti, si sono registrati fra la notte e la mattinata a Lampedusa dove, ieri, invece, c'erano stati un totale di 13 approdi con poco meno di 350 persone. L'hotspot, con 1.184 ospiti, è di nuovo in piena emergenza dopo la raffica di soccorsi al largo della più grande delle isole Pelagie e dopo più approdi di barchini che sono riusciti a giungere direttamente sulla terraferma: fra Cala Pisana e molo Madonnina.

Al momento, a quanto pare, non sono previsti trasferimenti per provare ad alleggerire la struttura di prima accoglienza.

A mezzanotte è risuonato l'allarme per lo sbarco di 4 tunisini, fra cui una donna, arrivati direttamente a Cala Pisana con un gommone di 2 metri. La Guardia di finanza, poco dopo, a mezzo miglio dalla costa, ha intercettato un'imbarcazione di legno di 13 metri, partita da Zawija (Libia), con 123 pakistani, bengalesi, egiziani e sudanesi. La stessa motovedetta delle Fiamme gialle, nel rientrare in porto, ha bloccato un natante di 6 metri, partito da Zarzis (Tunisia), con a bordo 14 tunisini, fra cui 4 minori. A circa 4 miglia da Capo Ponente è stata invece bloccata una barca con 33 siriani ed egiziani, fra cui 10 donne e 2 minori. Nel frattempo, direttamente a molo Madonnina è giunto un barchino di 5 metri, partito da Zarzis (Tunisia), con a bordo 13 tunisini, fra cui 4 minori. Ed a ruota, sempre nello stesso punto, sono arrivati altri 14 tunisini partiti da Djerba. A 3 miglia e mezzo dalla costa, la Guardia di finanza è tornata a bloccare - ed è stato il settimo barcone della notte - 13 tunisini su una barca di 5 metri e poco dopo, a 6 miglia, altri 38 subsahariani, fra cui 16 donne e 4 minori. All'alba sono sbarcati, dopo essere stati soccorsi a 19 miglia da Lampedusa, 41 bengalesi ed egiziani che erano su un'imbarcazione alla deriva. Ed infine, all'ingresso del porto, è stato intercettato e bloccato un natante di 10 metri, partito da Zuara in Libia, con 45 egiziani, bengalesi e marocchini.

Salvini: "Il 25 settembre gli italiani potranno scegliere"

“411 clandestini sbarcati in poche ore, Lampedusa in emergenza. Il 25 settembre gli italiani potranno finalmente scegliere di cambiare: tornano sicurezza, coraggio e controllo dei confini” - ha detto il leader della Lega Matteo Salvini - .

Sea Watch con 428 migranti a bordo: c'è anche un ustionato

"Dopo i 4 soccorsi effettuati ieri, a bordo di #SeaWatch3 abbiamo a bordo 428 persone, tra cui donne, bambini, una donna incinta di 9 mesi e un paziente con gravi ustioni costantemente monitorati dal team medico. Se non fossimo stati presenti quale sarebbe stata la loro sorte?". Lo si legge in un tweet di Sea Watch.

(Aggiornato alle ore 16,05)