Nove sbarchi con 324 migranti a Lampedusa, bimbo di 2 anni cade in mare e viene salvato da un maresciallo della Gdf

Un bimbo di due anni è caduto in acqua, durante la notte, al momento dello sbarco su molo Favarolo di Lampedusa. A tuffarsi in mare, senza alcuna esitazione, è stato il maresciallo Luigi Coppola, caposquadra della Guardia di finanza a disposizione dell'hotspot. L'ufficiale ha salvato il piccino che, subito visitato, è risultato essere in buona salute.

Il maresciallo Coppola si è invece fatto male ad un polso, che è subito risultato gonfio, ed è stato portato al Poliambulatorio dove in mattinata verrà sottoposto a radiografia.

Ore 10,12. Sono 499 i migranti, degli attuali 1.522 ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che sono stati accompagnati al porto dalla polizia. A piccoli gruppi vengono imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che poi farà rotta verso Porto Empedocle. Nelle ore successive partiranno, con un volo per Bari, altri 160 migranti.

Ore 8. Sono 324 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che i 9 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi, durante la notte, dalle motovedette della Guardia costiera. Ieri, sull'isola, dopo 23 approdi erano giunte 940 persone.

Sulle carrette soccorse in nottata c'erano da un minimo di 17 ad un massimo di 51 persone originarie di Camerun, Guinea, Sierra Leone, Gambia, Benin, Togo, Nigeria, Senegal, Tunisia e Costa d'Avorio. Dei 9 natanti, 7 - stando a quanto riferito dagli sbarcati, fra cui donne e bambini - sono salpati da Sfax, uno da Mahdia, in Tunisia, e uno da Sabratah in Libia.

Tutti, dopo i primi controlli sanitari, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 1.522 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, da dove ieri - con traghetti di linea e navi militari - sono state trasferite complessivamente 1.810 persone. In 700, sulla Dattilo, stanno raggiungendo Catania ed Augusta; in 400 sul traghetto dedicato "Lampedusa" sono attesi a Trapani e i 180 che erano a bordo del traghetto di linea della sera, il "Cossyra", sono già sbarcati a Porto Empedocle, stessa città dove nella serata di ieri è giunta la motonave della mattina con 530 migranti.

Per oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia accompagnerà all'aeroporto 160 migranti che, con apposito volo, raggiungeranno Bari.