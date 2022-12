Ancora sbarchi a Lampedusa: 235 persone, approdate, bambina in ospedale per ipotermia

Salgono a sei, con un totale di 235 persone, gli approdi registratisi oggi, a Lampedusa. A soccorrere nella notte i 2 gruppi di migranti - il primo composto da 37 (12 donne e 1 minore) e il secondo da 28 (4 donne e 1 minore), partiti da Sfax in Tunisia, sono state le motovedette Pv6 della Guardia di finanza e Cp271 della Capitaneria.

Ore 20.30. Sono 124 i migranti che, con tre diversi barconi e gommoni, sono giunti a Lampedusa. A soccorrerli le motovedette della Capitaneria di porto. Una delle donne sbarcate è stata portata, perché in stato di gravidanza avanzato, al Poliambulatorio. All'hotspot, da dove sono stati trasferiti in 100 con il traghetto di linea per Porto

Empedocle, al momento ci sono 1.175 ospiti.

I migranti, originari di Costa d'Avorio, Yemen, Burkina Faso, Guinea e Mali, dopo un primo triage sanitario fatto su molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot. Ieri, a Lampedusa, ci sono stati 22 sbarchi con un totale di 764 migranti.

Ore 14:02. Una bambina, assieme alla mamma, è stata accompagnata in ospedale per problemi di ipotermia. Erano nel gruppo di 46 migranti, fra cui 22 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi - ed è stato il terzo sbarco della giornata per Lampedusa - dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera.

Tutti gli altri sono stati invece portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, quasi come se fosse piena estate, ci sono 1.149 ospiti.

(Aggiornato alle 20:10)