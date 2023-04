Lampedusa, 6 sbarchi in 2 ore: arrivati 210 migranti e l’hotspot torna a soffrire

Ore 17:40. Sono 52 gli ultimi migranti ad essere arrivati in ordine di tempo, a bordo di 2 diverse imbarcazioni, a Lampedusa. Sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp 268 al largo dell'isola. Sulla prima carretta, salpata da Chebba in Tunisia, c'erano 14 tunisini. Sulla seconda erano invece in 38 (7 donne e 5 minori) originari di Costa d'Avorio, Gambia, Camerun, Guinea, Mali, Niger, Nigeria e Senegal.

Salgono così a 6, in meno di 2 ore, gli sbarchi su Lampedusa con complessivi 210 migranti. Tutti i gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti presenti adesso sono 485.

Ore 17:05. E' stata la motovedetta Pv8 Greco della Guardia di finanza a rintracciare 2 barchini, con a bordo complessivamente 88 migranti, al largo di Lampedusa.

Prima è stata bloccata un'imbarcazione di 7 metri con 42 persone originarie di Burkina Faso, Ghana, Mali e Senegal. Poi un'altra "carretta del mare" con 46 persone tra cui una donna originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio e Senegal. Questi gruppi, come gli altri in precedenza, hanno riferito d'essere partiti da Sfax in Tunisia. Salgono a 4, con un totale di 158 persone, nel giro di poche ore, gli sbarchi a Lampedusa.

Ore 16:50. Al largo di Lampedusa sono stati soccorsi 2 barchini dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. In totale 70 migranti tra cui 7 donne e 7 minori.

Sul primo natante soccorso c’erano 40 persone originarie di Burkina Faso, Costa d'Avorio e Camerun. Tra loro c’erano 5 minori. Tutti hanno dichiarato di essere partiti alle 6 di sabato da Sfax in Tunisia.

Sul secondo natante, salpato sempre da Sfax, erano in 30 tra cui 7 donne e 2 minori. Tra questi c’erano migranti provenienti anche da Mali e Senegal. I due gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, gli ospiti presenti sono 345. Il numero di sbarchi negli ultimi giorni è notevolmente diminuiti a causa del mare agitato.

(Aggiornato alle ore 17:40)