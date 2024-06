Migranti: si svuota l'hotspot, in 132 lasciano l'isola

La prefettura di Agrigento prova a svuotare l'hotspot dopo i cinque approdi di ieri che hanno portato sull'isola 160 persone.

Per questa mattina è stato previsto un trasferimento, a bordo del traghetto di linea che arriverà a Porto Empedocle, di 132 persone. Nell'hotspot dell'isola, dove nelle scorse ore sono arrivati in 12, restano al momento in 132.