Ancora sbarchi a Lampedusa, in 1.769 all'hotspot: 187 partiranno con aereo per Crotone

Tre sbarchi, con complessivi 73 migranti, si sono registrati durante la notte a Lampedusa. A soccorrere le carrette, con a bordo 35 persone (10 donne, una delle quali incinta, 8 minori), 18 e 20 (1 donna e 2 minori) sono state le motovedette della Capitaneria di porto.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo una raffica di trasferimenti per Porto Empedocle e Pozzallo disposti dalla Prefettura di Agrigento, ci sono, al momento, 1.769 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti. Per la mattinata è previsto un trasferimento di 187 persone che verranno imbarcate su un aereo per Crotone. Altri 183 verranno invece "caricati" sulla nave Galaxy diretta a Porto Empedocle.