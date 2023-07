Nove sbarchi a Lampedusa con 374 migranti durante la notte, ieri giunti in 1.205

Sono 374 i migranti che, dopo una notte di soccorsi di barchini, sono sbarcati a Lampedusa. Nove complessivamente le carrette che sono state agganciate dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria, a bordo delle quali vi erano 58 (5 donne e 10 minori), 46 (13 donne e 4 minori), 48 (10 donne e 2 minori), 49 (7 donne e 4 minori), 46 (8 donne e 1 minore), 44 (4 donne e 7 minori), 15, 52 (10 donne e 4 minori)e 16. I gruppi, tutti trasbordati sulle unità di soccorso che hanno lasciato alla deriva i natanti usati per la traversata, hanno riferito di essere partiti da Boughrara, Chebba, Madhia, Sidi Mansour e Sfax in Tunisia. Le nazionalità dichiarate, al momento degli sbarchi a molo Favarolo, sono: Tunisia, Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia e Siria.

Ieri, in circa 24 ore, sull'isola ci sono stati 36 sbarchi con un totale di 1.205 migranti.

Sono 2.423 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, dopo i 9 sbarchi della notte e i 36 di ieri. Struttura che resta sovraffollata nonostante anche ieri, come ormai avviene quotidianamente, sono stati trasferiti complessivamente 780 persone: 180 a Porto Empedocle e 600 a Reggio Calabria.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha già pianificato per la mattinata un trasferimento, ma il numero delle persone da spostare è ancora da definire, con il traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.