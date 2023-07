Nove sbarchi con 385 a Lampedusa, ieri giunti in 947 migranti

Sono 385 i migranti che, dopo il soccorso di 9 barchini da parte della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa. Durante la giornata di ieri, sull'isola, ci sono stati 22 approdi con un totale di 947 persone.

Sulle carrette soccorse durante la notte c'erano da un minimo di 33 migranti ad un massimo di 55, fra cui donne e bambini. Dopo lo sbarco, tutti hanno riferito di essere salpati da Sfax in Tunisia e di essere originari di Benin, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Camerun, Gambia, Mali, Guinea, Senegal e Nigeria. I gruppi, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente a molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Il "fronte" incandescente, per Lampedusa, resta quello tunisino. Oggi, il presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, il premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte torneranno in Tunisia nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum d'intesa con il presidente Kais Saied. L'accordo, nonostante il presidente Saied sia avvezzo ai colpi di scena, questa volta sembra davvero a un passo. Nel palazzo di Cartagine sarà proposto un testo che non verte solo sui migranti, ma avvia anche una forte cooperazione energetica.