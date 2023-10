Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa, arrivano in 194: soccorse 7 “carrette del mare”

Sono 194 i migranti sbarcati, dopo che sono stati soccorsi 7 barchini, a Lampedusa dove, nel corso della notte, la nave ong Mare Ionio ha condotto in porto 47 persone originarie di Camerun, Sudan, Mali, Gambia, Costa d'Avorio, Senegal e Burkina Faso soccorse al largo. Viaggiavano su un natante di 6 metri salpato da El Amra in Tunisia.

Le motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza hanno invece agganciato un gruppo di 17 tunisini (2 donne e 3 minori) partito da Mahdis, in Tunisia; 8 tunisini salpati da Zarzis; 43 bengalesi, pakistani, etiopi ed eritrei salpati da Zouarah in Libia. Ed ancora, all'alba, altri 12 tunisini (1 donna e 1 minore) salpati da Gabes; 55 (15 donne e 1 minore) siriani, egiziani, pakistani, bengalesi scappati da Zuara in Libia e 12 egiziani e bengalesi messisi in viaggio da Zawia in Libia.

Ieri, sull'isola, nell'arco di 24 ore, c'erano stati 4 approdi con un totale di 160 persone. All'hotspot, al momento, ci sono 546 ospiti. Per la mattinata, la Prefettura di Agrigento ha disposto un trasferimento di 188 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle.