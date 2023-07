Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: arrivano in 339 e l’hotspot è al collasso

Ore 10:49. Ottantanove migranti sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera mentre, a bordo di 2 natanti partiti da Sfax in Tunisia, viaggiavano verso Lampedusa. Sulla prima carretta, di 6 metri, erano in 40, fra cui 3 donne, originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Senegal, Mali e Sudan. Sull'altra imbarcazione, sempre di 6 metri, erano invece in 49, fra cui 11 donne, delle stesse nazionalità, più alcuni nigeriani. I due gruppi sono stati trasbordati sull'unità di soccorso e i barchini sono stati lasciati alla deriva.

Salgono a 8, con complessivi 339 migranti, gli sbarchi su Lampedusa a partire dalla mezzanotte. E non mancano "Sos" e segnalazioni di natanti avvistati.

in precedenza era arrivato un gruppo di 42 ivoriani e guineani. Viaggiavano su un barchino di 7 metri soccorso dalla motovedetta Cinus Pv9 della Guardia di finanza. A bordo del natante, salpato da Sfax in Tunisia, anche 18 donne. Prima della mezzanotte erano arrivate altre 4 imbarcazioni con un totale di 227 persone, 93 dei quali - si tratta di eritrei, etiopi, siriani, sudanesi ed egiziani - partiti alle 2 di lunedì 10 da Zuawara in Libia.

Ieri, compresi i 227, sono stati soccorsi 14 barchini con un totale di 634 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.522 ospiti. La Prefettura di Agrigento ha disposto, per la mattinata, il trasferimento di 430 persone con la motonave Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

La seconda ondata odierna ha visto arrivare altri 208 migranti giunti a molo Favarolo, dopo che i 5 barchini sui quali viaggiavano sono stati agganciati o soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. A bordo c'erano 23 (2 donne) tunisini e siriani, 51 (15 donne e 8 minori) ivoriani, gambiani e guineani, 42 (21 donne e 11 minori) dei Burkina Faso, Camerun e Mali, 44 (14 donne e 1 minore) dell'Eritrea, Congo, Guinea e 48 (5 donne) sudanesi, malesi e ivoriani. Quattro gruppi hanno riferito di essere salpati da Sfax, uno invece da Chebba, in Tunisia.